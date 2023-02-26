رضا عبد العال: فيريرا بدأ مباراة الزمالك والترجي بتشكيل كارثي

فتح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوفالدو فيريرا، عقب الخسارة أمام الترجي التونسي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": "جيسوفالدو فيريرا بدأ المباراة أمام الترجي التونسي، بتشكيل كارثي، فقد تعجبت من إبقاء سيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه وغيرهم، على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى إصراره على بعض اللاعبين الذين لا يصلحون لارتداء الفانلة البيضاء، مثل عمر جابر وحمزة المثلوثي، و نبيل عماد دونجا".

وأضاف رضا عبد العال: "نبيل عماد دونجا أكذوبة الموسم بالنسبة للزمالك وجماهيره ولم يقدم المنتظر، و يمثل ثغرة كبيرة في وسط ملعب الزمالك".

وحقق فريق الترجى التونسي فوزاً صعباً على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.