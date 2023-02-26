العزازي: الرئيس وجه بالبدء الفوري لتجهيز المعدات الخاصة بتنمية سيناء

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ إن الرئيس السيسي وجه بالبدء الفوري لتجهيز المعدات الخاصة بتنمية وتطوير واعمار سيناء ، وتم الإستعداد بالفعل وتجهيز المعدات اللازمة كالتالي .

وأضاف أحمد العزازي؛ أنه تم إعداد وتجهيز 540 مركبة ومعدة هندسية وتم تقسيمهم الى خمس مجموعات كالأتي.

المجموعة الأولى باجمالي 108 معدة ومركبة هندسيه وتشمل 72 عربه قلاب بحمولة 20 طن و 36 رافع بقدرة 5 م مكعب.

المجموعة الثانية بإجمالي 72 معدة هندسية وتشمل 36 رافع اتربة بقوة 3 م مكعب و 36 معدة للتسوية بقوة 6000 متر مكعب يوم.

والمجموعة الثالثة باجمالي 180 آلة جر بقدرة ازاحة 600 م في الساعة

والمجموعة الرابعه تشمل 36 آلة تسوية بإمكانيات تسويه بقدرة 6000 متر مكعب في اليوم و 36 رافع اتربه بقدرة 4 م مكعب .

والمجموعة الخامسة بإجمالي 108 معده ومركبه هندسيه وتشمل 36 رافع اتربه بقدرة 4 م مكعب و 44 قلاب حمولة 20 طن و 28 عربه نقل وخلط خرسانه سعة 10 م مكعب.