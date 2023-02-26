الصحة : 10سنوات سجنا عقوبة تزوير شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم بدء تطبيق المبادرة الرئاسية للكشف الطبي للمقبلين علي الزواج بكافة محافظات الجمهورية .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه في حال اكتشاف أي أمراض يتم توفير العلاج من خلال مظلة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح عبدالغفار أن المراكز المدرجة في المبادرة تحتوي على غرف للمشورة يتم فيها تقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج.



وقال متحدث الصحة إن الشهادات التي يتم إصدارها مؤمنة وموثقة من خلال الـ QR Code لمنع التلاعب والتزوير وأنعقوبة تزوير شهادة الزواج هي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وعقوبة استخدامها هي السجن مدة تصل إلى 3 سنوات.