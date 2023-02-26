مستوطنون يحتجزون أسرة فلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاحد، بأن مستوطنين اسرائيليين احتجزوا عائلة فلسطينية في جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار إن عددا من المستوطنين يحتجزون عائلة فلسطينية من بلدة عقربا بأراضي يانون، ومنعت قوات الاحتلال وصول المواطنين إليهم، لإغاثتهم.

في سياق أخر يشهد الأردن، اليوم الأحد، اجتماعا خماسيا يضم الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل، في مدينة العقبة الأردنية.

يأتي الإجتماع الخماسي بدعم من الأردن ومصر و الولايات المتحدة لحل النزاع بين دولتي فلسطين وإسرائيل، ويهدف إلى الوصول إلى تفاهمات تضع حدا لاستمرار عمليات القتل والاستيطان واستباحة القدس والمقدسات.