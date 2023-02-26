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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة معيدة جامعية لـ1 مارس لسماع مرافعة الدفاع لإجبار نجلها على التسول

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت  محكمة جنايات المنصورة ، تأجيل محاكمة معيدة جامعية لجلسة الأربعاء القادم الموافق الأول من مارس، لسماع مرافعة الدفاع محاكمة معيدة جامعية لجلسة الأربعاء 1 مارس لسماع مرافعة الدفاع والمدعين بالحق المدني.

وذلك في قضية تعدى المتهمة على نجلها وإجباره على التسول باستعمال القوة والتهديد، مما تسبب في فقد مساحة من فروة رأسه، كما أنها قامت باحتجاز الطفل، وعرضت حياته للخطر كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

وصدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة إسراء ا. م  29 عامًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ. م." 9 اعوام، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه.

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