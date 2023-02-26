وكيل صحة السويس يجتمع بأعضاء لجنة النفايات الخطرة لمتابعة آليات التخلص الآمن

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، بتشكيل لجنة داخلية من المديرية لمراجعة استهلاك السولار بمجمع المحارق بصفة دورية شهريآ، وذلك برئاسة التموين الطبي وبعضوية كلآ من ، مفتش مالي وإداري ومفتش قانوني وفني صيانة وعضو من النفايات الطبية إضافة المراقب الصحي.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوى ، الاجتماع الشهري للجنة النفايات الطبية الخطرة بحضور أعضاء اللجنة ، مدير عام الوقائي و ادارات النفايات الطبية و مكافحة العدوى والشؤون الإدارية و إدارة صحة البيئة.

وذلك لمتابعة ماتم تنفيذه من التوصيات السابقة بشأن جدولة المديونيات على المستشفيات الحكومية لصالح إدارة النفايات الطبية الخطرة ، وسداد جميع المستحقات وفقًا للقانون والعقود المبرمة سلفًا والتخلص الأمن من جميع النفايات الطبية الخطرة ، وكذلك الإطمئنان على انتظام أعمال المنظومة وتذليل أي عقبات تواجهها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حيث أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة تعطى أولوية قصوى لمنظومة النفايات الطبية الخطرة بأعتبارها جزء من الأمن القومى لما تحققه من أمان للعاملين بالمنظومة الطبية والمواطنين ، موجهاً بالعمل الجماعي لفريق العمل لتذليل الصعاب .



