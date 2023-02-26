عالم متعدد الأقطاب.. بوتين يكشف عن أزمة روسيا الرئيسية مع أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن موسكو تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب بدلا من عالم يتمحور حول الولايات المتحدة، مشيرا إلي أن واشنطن تحاول تشكيل العالم حصريا ليناسب أجندتها الخاصة.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا-1”، قال بوتين، إن “الدول التابعة” لأمريكا تدرك جيدا هذه النوايا 'الأنانية'. ومع ذلك، في الوقت الحالي، اختاروا غض الطرف عن هذا بسبب أسباب مختلفة مرتبطة أولا وقبل كل شيء بالاعتماد الكبير في المجال الاقتصادي والدفاع”.

وأضاف أن بعض حلفاء واشنطن يرون أيضا أن المواجهة مع روسيا قضية موحدة تطغى على أي خلافات بينهم وبين الولايات المتحدة.

وكمثال على ذلك، استشهد بوتين بجهود الحكومة الأمريكية لجذب الشركات الأوروبية إلى الأراضي الأمريكية، فضلا عن صفقة الغواصات في الصيف الماضي، والتي شهدت خروج كانبيرا فجأة من عقد مع مصنع فرنسي لصالح منافس أمريكي.

وقال بوتين إن هذا الحادث كان مهينا لباريس.

وشدد على أن موسكو «لا تستطيع ولن تتصرف على هذا النحو».

كما ادعى بوتين أن النخب الغربية لن تكون راضية ومستعدة “لقبولنا في ما يسمى بعائلة الأمم المتحضرة” إلا إذا تفككت روسيا إلى عدة دول مستقلة.

وقال إنه في مثل هذا السيناريو، فإن الغرب “سيضع الدول الناتجة تحت سيطرته”.

وأضاف أن تفكك روسيا في مثل هذه الظروف من شأنه أن يشكك في وجود الشعب الروسي في شكله الحالي.

وتعليقا على قراره في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة - آخر اتفاق نووي متبق بين موسكو وواشنطن.

وجادل بوتين بأن هذه الخطوة كانت مطلوبة لحماية أمن روسيا وكذلك استقرارها الاستراتيجي.