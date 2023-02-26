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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بنى سويف .. التضامن تنظم احتفالية لتوزيع ألحفة على غير القادرين

بني سويف
بني سويف

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف احتفالية كبرى لتوزيع عدد 286لحاف على (286)أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقري السعادنه وباها وبني هارون ومنشأة عاصم بمركز بني سويف، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، وبالتعاون مع جمعية الأورمان ونادى إنبي.

حضر الاحتفالية كلأ من أمل ابوعزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، و أعضاء مجلس ادارة النادي، وعدد من اللعيبه وقيادات جمعية الأورمان.

وأكدت أمل ابوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

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موضحه ان توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددةً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وأشادت ابوعزوز بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدة أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح  اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان  المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن بني سويف تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

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