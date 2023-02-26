السفيرة الأمريكية لدى بغداد تؤكد أهمية مشاركة العراق بمؤتمر المياه في نيويورك

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوفسكي، أهمية مشاركة بغداد في مؤتمر المياه المزمع عقده في نيويورك؛ لما تشهده الدولة من شح في المياه وتغيرات مناخية قاسية، معربة عن أملها أن تسهم مقررات المؤتمر عن معالجات جادة لمشكلة شح المياه في العراق.

جاء ذك خلال استقبال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد للسفيرة الأمريكية، حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية مساء اليوم الأحد.

وأكدت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لجهود العراق في تعزيز أمنه وسيادته، مثمنة حرص الرئيس على تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين.

بدوره، أكد الرئيس العراقي عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار رشيد إلى أهمية أن يتبنى مؤتمر نيويورك للمياه معالجات جذرية لملف المياه والتغيرات المناخية إذ يعد العراق من أكثر البلدان المتضررة جراء شح المياه والجفاف.