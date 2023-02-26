المنيا .. إصابة 3 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة

أصيب 3 أشخاص بالاختناق والإغماء إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل شقة بالمنيا، وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول عصام. ح. م 45 عاما ودلال. س 43 عاما والطفل حسام. ع 5 سنوات، إلي مستشفي المنيا العام مصابين بالإغماء والاختناق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابون يقيمون بمدينة المنيا، أصيبوا بالاختناق بسبب تسرب غاز البوتاجاز، حيث جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.