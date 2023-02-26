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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بالسطو المسلح على بريد دمياط

سطو مسلح
سطو مسلح

أمرت النيابة العامه بدمياط  ،بحبس المتهمين بالسطو المسلح علي مكتب بريد دمياط الجديدة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

كان مرتكبوا الواقعة (٢ أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بمركز الزرقا بمحافظة دمياط و ٢ أخرين أبناء عم من قرية البصارطة مركز دمياط ،وهناك آخرون اشتركوا دون علمهم بالجريمة [مؤجر السيارة التى إرتكبت بها الواقعة و من أخفوا الأموال المسروقة ] وتم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترف أحدهم "شقيق زوجة مدير الفرع" بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" وأستعان بالآخرين لإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم (طبنجة صوت) والمبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وعلى صعيد آخر،  انتقل ، المتهمون باقتحام فرع بريد دمياط الجديدة وسرقه مليون و٥٠٠ الف جنيه بالسطوح المسلح  على الفرع، إلى مكان الواقعه برفقه النيابه العامه وقوة امنيه ، لتمثيل الجريمه.  
 
 كشفت التحقيقات، في واقعه اقتحام وسرقه احد مكاتب البريد بدمياط الجديدة،  أن شقيق زوجه مدير الفرع بالبريد “ مدير مكتب البريد” هو من دبر وخطط لسرقه المكتب وسرقه مبلغ مليون و٥٠٠ الف برفقة آخرون.
ونجحت  الأجهزة الأمنية بدمياط، من  القبض على التشكيل العصابي  ، بعد أقل من ٢٤ ساعه من وقوع الحادث.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم "شقيق زوجة مدير الفرع" بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" حيث إستعان بالآخرين فى إرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم (طبنجة صوت) والمبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

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دمياط دمياط الجديدة التحقيق النيابة العامة مكاتب البريد المتهمين

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