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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق

محافظ أسيوط يقدم
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاسرة الشاعر سعد عبدالرحمن

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم ، واجب العزاء ،لأسرة المرحوم الشاعر الكبير سعد عبد الرحمن ،رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق ، وذلك بدار مناسبات المركز الثقافى الاسلامى بمسقط رأسه بمدينة أسيوط ، مقدماً خالص التعازى لجميع أفراد أسرة الفقيد الراحل ،داعياً المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .


جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ، ولفيف من رؤساء قصور الثقافة والادباء والمثقفين والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والاعلام بالمحافظة  .


كان محافظ أسيوط قد نعى– فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة أمس السبت - ببالغ الحزن والاسى وفاة الشاعر الكبير سعد عبد الرحمن ،رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق معرباً عن تقديره للشاعر الراحل واسهاماته المتعددة فى قطاع الثقافة فى مصر والوطن العربى وأعماله الادبية المتميزة التى اثرى بها المكتبة العربية .

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يعد الراحل سعد عبد الرحمن، شاعر وكاتب له العديد من الإصدارات الشعرية والنقدية، مواليد أسيوط عام 1954، حاصل على ليسانس الآداب والتربية عام 1979، عضو اتحاد كتاب مصر، وأمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته العشرين، وعضو أمانة المؤتمر لعدة دورات، وهو أحد شعراء معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، عضو لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة 2007 - 2011، تولى منصب رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة 2011 - 2014، ورئاسة مجلس إدارة جريدة القاهرة 2012 - 2014، عضو لجنة منح التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة 2014 - 2019، وقد تدرج في وظائف الثقافة الجماهيرية، وقدم عطاء حافلا بها لسنوات منذ ان انتدب إليها وهو شاب يدرس مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، حيث شغل منصب رئيس قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة أسيوط، ثم مدير إدارة الخدمات الثقافية بإقليم وسط وجنوب الصعيد، ومدير إدارة الخدمات الثقافية العامة بإقليم وسط وجنوب الصعيد، أمين عام إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي، ثم تقدم للتعيين في منصب مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة بالقاهرة، ثم رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالاضافة لشغله منصب مشرف على الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، إلى جانب عمله الأصلي، عمل رئيسا لتحرير سلسلة الأعمال الكاملة، ورئيسا لمجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط وللراحل العديد من الأعمال التي أثرى بها المكتبة العربية كما نال عديدا من الجوائز.

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