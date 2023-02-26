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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة كلاسيكية جريئة.. كيم كارداشيان تخطف الأنظار بالأسود المكشوف.. صور

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

خطفت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الامريكي، أنظار الجمهور بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة الأمريكية، بإطلالة كلاسيكية جريئة، خطفت بها الأنظار، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

من هي كيم كاردشيان

جدير بالذكر ان كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢٦_٢٢١٢٥٣
كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأسود إطلالة كلاسيكية صورة جديدة لها بالاسود المكشوف

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