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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود المكشوف| إيمان العاصي تستعرض قوامها الممشوق

ايمان العاصي
ايمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها اطلالة جدبدة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت إيمان العاصي باطلالة جريئة وجذابة ترتدي جمبسوت مكشوف أسود اللون، مع شعر اشقر منسدل، واعتمدت مكياج ابرز جمال ملامحها.

 


 يذكر أن الفنانة إيمان العاصي تشارك حاليا فى تصوير دورها بمسلسل "العمدة" استعدادا لعرضه فى رمضان 2023.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

الجدير بالذكر أن إيمان العاصي شاركت في دراما رمضان بمسلسل" موسي "، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب، نيرمين الفقي، هبة مجدي.

وفي سياق آخر تشارك إيمان العاصي، في مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبد المغني.

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢٥_٢٢٤٠٣٨
الفنانة ايمان العاصي اطلاله جريئه احدث ظهور لها تستعرض قوامها الممشوق مسلسل العمدة جمبسوت مكشوف

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