الجيزة .. حريق هائل يلتهم مخزن بلاستيك في العمرانية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع داخل مخزن مواد بلاستيكية بمنطقة العمرانية الغربية، دون إصابات، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل عقار سكني بالعقار رقم 6 شارع المدينة المنورة من شارع الثلاثيني القديم، بمنطقة العمرانية الغربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي بعقار سكني مكون من 4 طوابق.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.