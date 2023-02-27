سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

حذر نوستراداموس العصر الحديث بشكل صارخ من أن المسيطر على تقنية الذكاء الاصطناعي "AI " سوف يجلب البرودة إلى العالم ويقضي على البشرية.

يتوقع أتوس سالومي ، وهو عراف برازيلي ، أن الذكاء الاصطناعي سينتهي به الأمر إلى جعل الناس في جميع أنحاء العالم غير قادرين على الاستقرار ، مما يؤدي إلى صعود وهبوط متكرر على البشرية.

كما توقع نوستراداموس أيضًا أن أيًا كان هذا المسيطر سيكون لديه القدرة على إحداث الفوضى وعدم استقرار مالي وعاطفي وتغييرات غير مرغوب فيها في الحياة اليومية.

كما يضيف سالومي أن العالم سيشهد عددًا هائلاً من الاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي ستجيب على العديد من الألغاز المحيطة بالعقل البشري ، في إشارة على ما يبدو إلى صعود برنامج ChatGPT من OpenAI وروبوت الدردشة AI Bard الذي سيصدر قريبًا من Google.

وقال إن القضية مهمة للغاية لدرجة أن النخبة قامت بتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ، نظرًا لمدى اندماج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في حياتنا اليومية.

أصبحت ChatGPT بالفعل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ، حيث اعترف قاض برازيلي في وقت سابق من هذا الشهر باستخدام برنامج الدردشة الآلي لإبلاغ حكمه بشأن ما إذا كان يجب أن يغطي تأمين الطفل المصاب بالتوحد جميع تكاليف علاجه الطبي.

لدى نوسترادمواس العصر الحديث سجل من التنبوءات بالأحداث العالمية الضخمة ، بما في ذلك أن الأرجنتين ستهزم فرنسا في كأس العالم العام الماضي ، وموت الملكة وحتى جائحة Covid-19.

