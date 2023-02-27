عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

صدى البلد

حذر نوستراداموس العصر الحديث بشكل صارخ من أن المسيطر على تقنية الذكاء الاصطناعي  "AI " سوف يجلب البرودة إلى العالم ويقضي على البشرية.

يتوقع أتوس سالومي ، وهو عراف برازيلي ، أن الذكاء الاصطناعي سينتهي به الأمر إلى جعل الناس في جميع أنحاء العالم غير قادرين على الاستقرار ، مما يؤدي إلى صعود وهبوط متكرر على البشرية.

txt

ما وراء الحفرة العميقة التي ظهرت في تركيا وعلاقتها بالزلازل | صور

txt

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

كما توقع نوستراداموس أيضًا أن أيًا كان هذا المسيطر سيكون لديه القدرة على إحداث  الفوضى وعدم استقرار مالي وعاطفي وتغييرات غير مرغوب فيها في الحياة اليومية.

كما يضيف سالومي أن العالم سيشهد عددًا هائلاً من الاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي ستجيب على العديد من الألغاز المحيطة بالعقل البشري ، في إشارة على ما يبدو إلى صعود برنامج ChatGPT من OpenAI وروبوت الدردشة AI Bard الذي سيصدر قريبًا من Google.

وقال إن القضية مهمة للغاية لدرجة أن النخبة قامت بتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ، نظرًا لمدى اندماج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في حياتنا اليومية.

txt

دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

txt

عمره 2000 عام.. الكشف عن كتاب الموتى في تابوت أحمس| صور

أصبحت ChatGPT بالفعل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ، حيث اعترف قاض برازيلي في وقت سابق من هذا الشهر باستخدام برنامج الدردشة الآلي لإبلاغ حكمه بشأن ما إذا كان يجب أن يغطي تأمين الطفل المصاب بالتوحد جميع تكاليف علاجه الطبي.

لدى نوسترادمواس العصر الحديث  سجل من التنبوءات بالأحداث العالمية الضخمة ، بما في ذلك أن الأرجنتين ستهزم فرنسا في كأس العالم العام الماضي ، وموت الملكة وحتى جائحة Covid-19.
 

نوستراداموس الذكاء الاصطناعي يقضي على البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

ما وراء الحفرة العميقة التي ظهرت في تركيا وعلاقتها بالزلازل | صور

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

عمره 2000 عام.. الكشف عن كتاب الموتى في تابوت أحمس| صور

إلزام الكوريين الشماليين بـ ارتداء أقنعة وجه بقطع غريبة| صور

خوفًا من الزلازل .. مواطن تركي يصنع صندوقا فولاذيا مجهز للاختباء بداخله

دراسة : الزلازل الأخيرة تكشف أسرار خطيرة عن لب الأرض

بين الصخور.. ظهور مخلوق غريب في الأردن| صور

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

يدفعنا للحرب مع روسيا.. انقسام حاد بالحزب الجمهوري الأمريكي بشأن دعم أوكرانيا

خالد الغندور يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

مفاجأة بداخل اجتماع مجلس ادراه نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

لا أمن بغير موسكو.. السفير الروسي بألمانيا يكشف أسرار العلاقات مع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ