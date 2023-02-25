دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

الزواج السعيد هو مفتاح حياة أطول وصحة أفضل وخاصة صحة القلب، هذا ما أقرته دراسة أمريكية حديثة.

وجد الباحثون أن العزاب مدى الحياة أكثر عرضة للوفاة بسبب قصور القلب في غضون خمس سنوات من التشخيص أكثر من الرجالالمتزوجين.



قد يكون هذا لأنهم كانوا أقل عرضة لوجود شخص آخر يراقب صحتهم، ومع ذلك، يبدو أن نفس التأثير الوقائي ينطبق أيضا على الرجالالأرامل أو المطلقين أو المنفصلين.

تضيف النتائج، التي تستند إلى تحليل لأكثر من 6800 بالغ أمريكي، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تسلط الضوء على الفوائدالصحية غير المتوقعة لربط العقدة، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض السكري من النوع 2.



أخذ أكاديميو جامعة كولورادو بيانات من دراسة حالية شملت البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما فما فوق.

ثم تمت مقارنة سجلات 94 متطوعا تم تشخيصهم طبيا بفشل القلب، وسمح ذلك للخبراء برؤية المدة التي نجا فيها المرضى من مجموعاتمختلفة، في المتوسط. تتبعهم المشاركون لمدة خمس سنوات تقريبا لكل منهم.



أظهرت النتائج أن العزاب مدى الحياة كانوا أكثر عرضة للوفاة في غضون خمس سنوات من تشخيصهم بنحو 2.2 مرة من الرجالالمتزوجين.



ومع ذلك، بالنسبة للنساء لا توجد صلة بين الحالة الاجتماعية وخطر وفاتهن بسبب قصور القلب.