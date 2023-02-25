عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

صدى البلد

الزواج السعيد هو مفتاح حياة أطول وصحة أفضل وخاصة صحة القلب، هذا ما أقرته دراسة أمريكية حديثة.

وجد الباحثون أن العزاب مدى الحياة أكثر عرضة للوفاة بسبب قصور القلب في غضون خمس سنوات من التشخيص أكثر من الرجالالمتزوجين.
 

txt

دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

txt

عمره 2000 عام.. الكشف عن كتاب الموتى في تابوت أحمس| صور

قد يكون هذا لأنهم كانوا أقل عرضة لوجود شخص آخر يراقب صحتهم، ومع ذلك، يبدو أن نفس التأثير الوقائي ينطبق أيضا على الرجالالأرامل أو المطلقين أو المنفصلين.

تضيف النتائج، التي تستند إلى تحليل لأكثر من 6800 بالغ أمريكي، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تسلط الضوء على الفوائدالصحية غير المتوقعة لربط العقدة، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض السكري من النوع 2.
 

أخذ أكاديميو جامعة كولورادو بيانات من دراسة حالية شملت البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما فما فوق.

txt

خوفًا من الزلازل .. مواطن تركي يصنع صندوقا فولاذيا مجهز للاختباء بداخله

txt

دراسة : الزلازل الأخيرة تكشف أسرار خطيرة عن لب الأرض

ثم تمت مقارنة سجلات 94 متطوعا تم تشخيصهم طبيا بفشل القلب، وسمح ذلك للخبراء برؤية المدة التي نجا فيها المرضى من مجموعاتمختلفة، في المتوسط. تتبعهم المشاركون لمدة خمس سنوات تقريبا لكل منهم.
 

أظهرت النتائج أن العزاب مدى الحياة كانوا أكثر عرضة للوفاة في غضون خمس سنوات من تشخيصهم بنحو 2.2 مرة من الرجالالمتزوجين.
 

ومع ذلك، بالنسبة للنساء لا توجد صلة بين الحالة الاجتماعية وخطر وفاتهن بسبب قصور القلب.

الزواج القلب دراسة صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

الحق نزل التردد.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

موضوعات متعلقة

دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

عمره 2000 عام.. الكشف عن كتاب الموتى في تابوت أحمس| صور

إلزام الكوريين الشماليين بـ ارتداء أقنعة وجه بقطع غريبة| صور

خوفًا من الزلازل .. مواطن تركي يصنع صندوقا فولاذيا مجهز للاختباء بداخله

دراسة : الزلازل الأخيرة تكشف أسرار خطيرة عن لب الأرض

بين الصخور.. ظهور مخلوق غريب في الأردن| صور

بعد وفاة طفلة.. خبراء أنفلونزا الطيور: نسير نحو كارثة

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

ترشيحاتنا

بعد تأييد حبسه.. مرتضى منصور داخل السجن.. شاهد

ننشر صورة ضوئية لشهادة فحص المقبلين علي الزواج

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

مرض معدي ومميت.. أول إصابة بفيروس ماربورج في إسبانيا

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يصاب بالعمى لمدة عام كامل.. والسبب صادم

شاهد الصور الأولى من مسلسل أسيل لـ ثراء جبيل وباسل الزارو

في عيد ميلادها .. إطلالات وضعت منى فاروق في مأزق

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

فيديو

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

خبير مياه يوضح علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر.. فيديو

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

بعد خلها الحجاب.. موقف حلا شيحة من العودة للفن ورأى نقابة الممثلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ