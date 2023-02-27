أدعوا له..الفنان محمد ثروت يكشف تفاصيل إصابة نجله بمرض عصبي نادر

كشف الفنان محمد ثروت تفاصيل إصابة نجله بمرض نادر في الجهاز العصبي، قائلا:" حالة احمد غير مستقرة، فهو مصاب بمرض نادر للغاية ويصيب واحد في المليون".

وأضاف "محمد ثروت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سي، أن المرض يصيب الجهاز العصبي، حيث تهاجمه المناعة، والعلاج يتم من خلال حقنة بالأجسام المضادة، ويلاقى ألما شديدا جدا من العلاج، متابعا: الأطباء يبذلون أقصى جهد.

وأكمل:" أحمد ابني يعاني من الآلام الشديدة الآن، ودعم الناس وحبهم ودعواتهم بيساعدوه الفترة دي..متابعا:" أنا حقيقي بشقف عليه، نتيجة كمية الآلام التي يشعر بها".

وشدد على أن نجله لم يعانى من أى أمراض خلال السنوات الماضية وعمله كان يشغل كل وقته، متابعا:" مصر مش مقصرة فى حاجة، والعلاج العصبي يحتاج إلى وقت طويل.

ووجه حديثه للجمهور، قائلا:"بطلب من الجمهور الدعاء لابنى والصحة تاج على الرأس لا يراها إلا المرضى.. والناس بتتكلم عن الغلاء لو شافو المرض هيحمدوا ربنا".