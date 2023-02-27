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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

صدى البلد

كشف نجم الزمالك السابق خالد الغندور عن صدمة قوية لعشاق الزمالك، بعد فترة التخبط التي يمر بها النادي خلال الآونة الأخيرة وخصوصا الفريق الأول لكرة القدم.

رحيل فيريرا عن الزمالك

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وقال الغندور خلال استضافته في برنامج ملعب اون تايم مع الإعلامي سيف زاهر المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس 1، إن الموسم الحالي هو الأخير بالنسبة للبرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف الغندور أن، مروان عطية لاعب الأهلي الحالي مستواه وستايل لعبة يتوافق جيدا مع النادي الأهلي وسوف يقدم أداء متميزا خلال الفترة المقبلة.

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