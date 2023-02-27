مناجم أبو طرطور بالوادي الجديد تستقبل رحلة بحثية وكشفية من علوم الأرض

استقبلت مناجم الفوسفات في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، رحلة كشفية بحثية من كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف.

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن موقع مناجم خام فوسفات أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد، استقبل اليوم رحلة علمية من جامعة بني سويف تضمنت استقبال 105 أعضاء هيئة تدريس وطلبة وطالبات الكلية، وتضمنت الرحلة تفقد مواقع قطاعات الاستخراج والإنتاج بالهضبة والتعرف على مراحل استخراج وتجميعه وأعمال النقل خارج الموقع بالإضافة للتعرف على مراحل البحث والاستكشاف الجيولوجي من خلال إدارة الأبحاث بالموقع.

وأضاف عبد العظيم، أن فوسفات مصر تدعم كافة الرحلات العلمية خاصة في مجال التعدين وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاون ودعم جهود البحث العلمي والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأكد عبد العظيم، أن دعم الجامعة وكافة المؤسسات التعليمية والبحث العلمي هو بمثابة واجب وطني مقدس وضرورة حياتية لازمة لما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله وبما يدعم التنمية وخلق جيل صاعد مسلح بالمعلومات العلمية الصحيحة ومرتبط بثروات وطنه.

وقال المهندس ثروت حجاب، مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، إنه تم تنظيم برنامج تدريبي للطلاب والطالبات من كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف وتعريفهم بمراحل الاستكشاف والاستخراج والإنتاج وأهمية المشروع الاقتصادية والتركيب الكيمائي للخام والتراكيب الجيولوجية والتتابعات الصخرية للفوسفات وأعمارها الجيولوجية والمحتوى الحفري لها.