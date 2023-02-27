بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في رأس غارب

أعلن اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة رأس غارب، البدء فى تنفيذ الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، واستقبالهم في وحدة رعاية الأمومة والطفولة بالإدارة الصحية، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج.

أشار رئيس المدينة إلى أن الفحوصات تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وفحوصات معملية أخري للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمة، وذلك قبل كتب الكتاب بفترة شهر على الأقل، والشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الفحوصات.



وفى سياق اختتمت القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بالكشف الطبي علي أهالي منطقة الأمل بمدينة رأس غارب حيث تستقر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

وكانت بدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجارى بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانا والكشف الطبى فى عدة تخصصات.

