الخطوات الصحيحة لاستخدام قلم الإنسولين

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، الطريقة الصحيحة لخطوات استخدام قلم الإنسولين والتي جاءت أبرزها كالتالي :-
- تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين ويمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة مغموسة في الكحول وتترك المنطقة تجف قبل الحقن.
- امسـك ثنية من الجلد و اضـغـط برفـق على الجلد والدهون بيـن الإبهام والإصبع الأول.
- إدخال الإبـرة مـبـاشـرة في الجلد في وضع عمودي
- الضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة 10 ثواني
- تسحب الإبـرة للخارج ويستبدل غطاء الإبـرة مع الضغط علىموقع الحقن لمــدة 5 إلى 10 ثوانـي.
- مكان الحقن لا يدلك
- إخـراج الإبـــــــرة من القلم بتدويـر الإبــرة المغطـاةعكـس اتجـاة عقـارب السـاعـة
- توضـع الإبـــــــرة في حـاويـة لها غطـاء محكـم
- تركيب غطـاء القلـم وتخزيـن القلم حسب التوجيهـات