الخطوات الصحيحة لاستخدام قلم الإنسولين

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، الطريقة الصحيحة لخطوات استخدام قلم الإنسولين والتي جاءت أبرزها كالتالي :-

تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين ويمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة مغموسة في الكحول وتترك المنطقة تجف قبل الحقن.

امسـك ثنية من الجلد و اضـغـط برفـق على الجلد والدهون بيـن الإبهام والإصبع الأول.

إدخال الإبـرة مـبـاشـرة في الجلد في وضع عمودي

الضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة 10 ثواني

تسحب الإبـرة للخارج ويستبدل غطاء الإبـرة مع الضغط علىموقع الحقن لمــدة 5 إلى 10 ثوانـي.

مكان الحقن لا يدلك

إخـراج الإبـــــــرة من القلم بتدويـر الإبــرة المغطـاةعكـس اتجـاة عقـارب السـاعـة

توضـع الإبـــــــرة في حـاويـة لها غطـاء محكـم