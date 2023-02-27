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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخطوات الصحيحة لاستخدام قلم الإنسولين

صدى البلد

 أوضحت وزارة الصحة والسكان ، الطريقة الصحيحة لخطوات استخدام قلم الإنسولين والتي جاءت أبرزها كالتالي :- 

  • تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين ويمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة مغموسة في الكحول وتترك المنطقة تجف قبل الحقن.
  • امسـك ثنية من الجلد و اضـغـط برفـق على الجلد والدهون بيـن الإبهام والإصبع الأول.
  • إدخال الإبـرة مـبـاشـرة في الجلد في وضع عمودي
  • الضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة 10 ثواني
  • تسحب الإبـرة للخارج ويستبدل غطاء الإبـرة مع الضغط علىموقع الحقن لمــدة 5 إلى 10 ثوانـي.
  • مكان الحقن لا يدلك
  • إخـراج الإبـــــــرة من القلم بتدويـر الإبــرة المغطـاةعكـس اتجـاة عقـارب السـاعـة
  • توضـع الإبـــــــرة في حـاويـة لها غطـاء محكـم
  • تركيب غطـاء القلـم وتخزيـن القلم حسب التوجيهـات
     

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