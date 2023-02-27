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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس iPhone.. شاومي تطلق أحدث هاتف رائد Xiaomi 13 Pro

منافس iPhone..شاومي
منافس iPhone..شاومي تطلق أحدث هاتف رائد Xiaomi 13 Pro

أطلقت شركة شاومي الصينية الرائدة هاتفي Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro في الصين العام الماضي، واليوم في مؤتمر MWC ، جلبت الشركة أخيرًا الهاتفين الرائدين إلى السوق العالمي ، حيث بدأ الهاتفان الرائدان اللذان يعملان بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2 وكاميرات Leica طرحهما العالمي.

 

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro

 

يأتى هاتف Xiaomi 13 Pro  بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع  LTPO OLED ، بمعدل تحديث 1-120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 3200  × 1440 بكسل، وجودة  2K ،  مع وجود طبقة حماية Gorilla Glass Victus ، وتدعم الشاشة لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision. 

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro  بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، ومعالج رسوميات Adreno 740، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512  جيجابايت من نوع UFS 4.0 .

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ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية  بمستشعر من نوع IMX707 بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS ،والثانية كاميرا فائقة الاتساع ultrawide  بدقة 50 ميجابكسل، والثالثة كاميرا تليفوتوجرافية telephoto بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة HDR، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.  

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro على بطارية كبيرة بسعة 4820 مللى أمبير،  ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات  مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة 100 % في غضون 36 دقيقة فقط ، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

 

سيكون Xiaomi 13 Pro متاحًا أيضًا اعتبارًا من 8 مارس باللون الأسود الخزفي أو السيراميك الأبيض مع إصدارين من الذاكرة - 12/256 جيجابايت أو 12/512 جيجابايت.  ستبدأ الأسعار من 1،299 يورو.

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