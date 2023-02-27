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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من بكين على رغبة زيلينسكي في لقاء الرئيس الصيني

الصين
الصين

أكدت بكين، اليوم الإثنين، حرصها القوي على بقاء الاتصالات مفتوحة مع أوكرانيا.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في إفادة صحفية دورية اليوم الإثنين، إن الصين تحافظ دائما على اتصالاتها مع جميع الأطراف في الصراع الروسي الأوكراني، بما في ذلك كييف.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ترحيب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإجراء محادثات مع الصين.

وفي سؤال آخر حول ما إذا كان يعتزم زيلينسكي التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، قالت ماو إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح للغاية".

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وأضافت ماو أن "الجوهر هو الدعوة إلى السلام وتعزيز الحوار وتعزيز حل سياسي للأزمة".

وأكدت: "لقد حافظنا دائما على التواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك أوكرانيا'.

وكان زيلينسكي قد صرح يوم الجمعة بأنه يعتزم لقاء شي لكنه لم يذكر متى قد يعقد مثل هذا الاجتماع.

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