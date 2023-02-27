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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم برفقة محمد لطفي بالزي الصعيدي| شاهد

صدى البلد

كشف الفنان محمد لطفى عن صور جديدة من كواليس مسلسل “عملة نادرة” بطولة الفنانة نيللى كريم والذى تخوض به المارثون الرمضاني 2023. 

وظهر محمد لطفى ونيللى كريم بالزى الصعيد وعلق على الصور :" انتظرونا مضان 2023 مسلسل "عملة نادرة " مع النجمة نيللى كريم.

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تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مسلسل  عملة نادرة المقرر عرضه فى رمضان المقبل .

وتستكمل نيللى كريم تصوير بعض مشاهد المسلسل حاليا بالأقصر . 

عملة نادرة:
ومسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث "عملة نادرة"، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وأكدت الممثلة نيللي كريم، أنها تتأثر بشكل كبير خلال تجسديها لأدوار صعبة، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لطبيب نفسي ولكنها ضبطت نفسها أكثر من مرة داخل دوامة من التعب النفسي.

وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: وقت تصوير مسلسل تحت السيطرة، قابلت المخرج عمرو سلامة صدفة في احد الأماكن، وردة فعله من شكلي جعلني أشعر انى مدمنة مخدرات، وعندما دققت النظر، وجد ان الشخصية انعكست على شكلي بالفعل داخليا وخارجيا.

وكشف السينارست مدحت العدل عن كواليس مسلسل “عملة نادرة ” بطولة الفنانة نيللي كريم،الذى من المقرر عرضه ضمن المارثون الرمضانى 2023.

وقال مدحت العدل ، فى تصريحات تليفزيونية لـ برنامج The insider بالعربي:" هناك أشياء تحدث في الصعيد مستحيل نتخيل إنها بتحصل وأنا بحب أهل الصعيد والقضية اللي بيناقشها المسلسل مهمة".

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