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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«حكايات من عصر الجاز».. إصدار جديد لهيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة الجوائز، مجموعة قصص «حكايات من عصر الجاز» لـ ف. سكوت فيتزجيرالد، وترجمة كريم عبد الخالق.

الكتاب عبارة عن مجموعة من 11 قصة قصيرة ، مقسمة إلى ثلاثة أقسام: متحرراتي الأخير وتضم: «لماع الرأس، سنام الجمل، الأول من مايو، البورسلين والوردي»، القسم الثاني خيالات: «جوهرة في حجم فندق الريتز، الحالة المحيرة لبينجامين بوتن، وتاركوين من شيبسايد، وأيتها الساحرة خمرية الشعر»، والقسم الثالث: «بقايا السعادة، السيد إيكي، وجيمين فتاة الجبل».

« ف. سكوت فيتزجيرالد »، مؤلف أمريكي للروايات والقصص القصيرة تعد كتاباته نموذجًا مثاليًا لكتابات عصر الجاز، وهو المصطلح الذي صاغه بنفسه، كما يعد أحد أعظم الكتاب الأمريكيين في القرن العشرين، كما يعتبر فيتزجيرالد عضوا في «الجيل الضائع» للعشرينيات. 

كتب أربع روايات: هذا الجانب من الجنة والجميلة والملعون وغاتسبي العظيم والليلة الناعمة، إضافة إلى خامسة لم تكتمل وهي حب التاجر الأخير، والتي نشرت بعد وفاته، كما كتب أيضًا العديد من القصص القصيرة التي تعالج موضوعات الشباب وتقدم العمر واليأس، كما مثلت رواياته في أفلام سينيمائية أشهرها غاتسبي العظيم عام 2013.

 

أما كريم عبد الخالق، كاتب ومترجم، تخرج في قسم الدراما والنقد المسرحي، بكلية الآداب جامعة عين شمس، صدرت له رواية مصورة بعنوان «الحجرات» عام 2021 عن مؤسسة السمندلب للكوميكس.

 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين إصدارات سلسلة الجوائز حكايات من عصر الجاز سكوت فيتزجيرالد كريم عبد الخالق

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