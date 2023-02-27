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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً لتسليمه وتشغيله رسمياً.. وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات بملوي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية بالمنيا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك تمهيداً لتسليم المصنع للمحافظة وتشغيله رسميًا ، شارك في التفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي ومحافظة المنيا .

 

التنمية المحلية من المنيا: توجيهات رئاسية بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.. صور

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وخلال التفقد استمع وزير التنمية المحلية إلي شرح تفصيلي من ممثلي وزارة الانتاج الحربي حول مكونات المصنع المقام علي مساحة ١١ فدان بطاقه تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وقال اللواء هشام آمنة ، إن محافظة المنيا ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء ٣ مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين وديرمواس وملوي ، وأوضح وزير التنمية المحلية ان حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.

و أكد وزير التنمية المحلية علي توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات ، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات المنظومة والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية طبقاً للمواعيد المحددة والإسراع من وتيرة الأعمال بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي
المنيا وزير التنمية المحلية تدوير المخلفات تطوير المنظومة توجيهات رئاسية مصنع تدوير المخلفات مدافن صحية مركز ملوي بمحافظة المنيا تونا الجبل محطة وسيطة

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