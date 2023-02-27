عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم الممنهجة والخطيرة والمروعة لميلشيات المستوطنين المسلحة التي قام بها المستوطنون المسلحون طوال ليلة أمس ومازالوا بحماية ومشاركة ودعم جيش الإحتلال الإسرائيلي، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، بأشد العبارات تلك الجرائم المروعة وما تمارسه وما تمارسه تلك الميليشيات من إرهاب في إطار سياسة الحرب المفتوحة، وغطاء سياسي رسمي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في بلدات وقرى محافظة نابلس حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، والتي أدت إلى إستشهاد مواطن وإصابة أكثر من 400 فلسطيني وحرق عدد كبير من منازل المواطنين العزل التي تجاوز عددها أكثر من سبعين منزلاً، وأكثر من مائة سيارة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية، في الوقت الذي منع فيه جيش الإحتلال سيارات الإطفاء والاسعاف من التدخل.

وأضاف أبو علي في تصريح صحافي له اليوم بشأن إعتداءات المستوطنين وجيش الإحتلال على حوارة وقرى وبلدات مدينة نابلس، إن سلطات الإحتلال ما تزال تغلق قرى وبلدات نابلس وتمنع حركة المواطنين، وتفرض حصاراً مشدداً على نابلس وقراها بانتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، استمراراً لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم.

كما أكدت الأمانة العامة في بيانها، أن هذه الحرب العدوانية التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر، على أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، والتي تترجم المواقف والتصريحات الرسمية لحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة، وما تتضمنه من وعيد وتهديد وعنصرية وتحريض يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية، وممارسة كل أشكال العداء المعبرة عن حقيقة السياسات والخطط الإسرائيلية، إنما تهدف أيضاَ إلى تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية المبذولة لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم والبالغ الخطورة، بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان.

وطالبت الأمانة العامة بالضرورة الملحة ليتحمل المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة والمعنية بتدارك هذه الأوضاع المتفجرة وبشكل ناجع وعاجل، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والاعتداءات المتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

طلب عاجل من مدرب منتخب مصر لـ اتحاد لكرة | خاص

ترشيحاتنا

مدبولي لرئيس الوزراء القطري : علاقات بلديَنا قديمة وراسخة ومجالات كثيرة لتعزيزها

رئيس وزراء قطر لمدبولي: عقد منتدى الأعمال بين البلدين فرصة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون

وزير خارجية تركيا: تطور العلاقات مع مصر سيكون له فائدة كبيرة للطرفين

ميسي يجبر باريس سان جيرمان على التعاقد مع محمد صلاح

الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز بجنوب إفريقيا

الناجي الوحيد رضيع عمره 15 يوما .. انهيار عقار بالجمرك في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

بتعليق صادم من الفنانة | ظهور جديد لـ حلا شيحة بدون حجاب

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تأثير الزواج على القلب.. تفاصيل

فيديو

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ