مالك شركة سياحية يواجه عقوبة الحبس وغرامة نصف مليون جنيه في الشرقية

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (مالك ومدير إحدى الشركات السياحية - الكائنة بمحافظة الشرقية) لقيامه بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص

وفقا لـ قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها.

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

لايفوتك||

حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية إداريا

وطبقا للقانون ذاته ، يجوز بقرار من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا إذا ارتكبت أيا من المخالفات الآتية:



1 - مخالفة أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة .

4 - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5 - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

6 - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون .

7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

