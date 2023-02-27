عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مالك شركة سياحية يواجه عقوبة الحبس وغرامة نصف مليون جنيه في الشرقية

منشآت سياحية
منشآت سياحية

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (مالك ومدير إحدى الشركات السياحية - الكائنة بمحافظة الشرقية) لقيامه بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.  

وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص

 

وفقا لـ قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها.

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

لايفوتك||

 

txt

مزاولة نشاط بدون ترخيص.. ضبط مالك شركة سياحية في الشرقية

txt

القبض على مالك شركة سياحية غير مرخصة بالبحيرة

حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية إداريا

 

وطبقا للقانون ذاته ، يجوز بقرار من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا إذا ارتكبت أيا من المخالفات الآتية:

1 - مخالفة أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3 - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة .
4 - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5 - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
6 - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون .
7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 

شرطة السياحة الشركات السياحية الشرقية مزاولة النشاط السياحى قانون المنشآت السياحية غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

بشرة خير.. الزراعة تدرس عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية وضخ تقاوي جيدة ومعتمدة

هل يجوز صيام أيام القضاء بعد نصف شعبان.. اعرف الموقف الشرعي

قطع جثتها وطبخها .. لغز مقتل عارضة أزياء صينية

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

الأهلي يضم صفقتين استعدادًا لـ بطولة أفريقيا لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

سره الباتع .. 10 صور لـ بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد

9 أطعمة يومية تمنع أمراض القلب| موجودة في كل بيت

خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

فيديو

حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

الناجي الوحيد رضيع عمره 15 يوما .. انهيار عقار بالجمرك في الإسكندرية

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ