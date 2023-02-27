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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بجوار سور المدينة الجامعية بأسوان

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بأسوان

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة تفاصيل السيطرة علي حريق محدود إندلع صباح اليوم بجوار سور المدينة الجامعية بنين في منطقة أبوالريش. 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه سيطرت الحماية المدنية بأسوان ، بالتعاون مع مشرفي المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على حريق محدود شب آخر سور المدينة الجامعية للبنين بجامعة أسوان، وتمت السيطرة على الموقف، واخماد الحريق قبل امتداده إلى المدينة. 

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ماس كهربائى

المدينة الجامعية بأسوان

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه تبين من التحريات الأولية بأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى فى كمية من الأخشاب خاصة بأعمال صيانة المدينة أبوالريش والتهمت النيران الخشب الخردة وورق الكراتين المتواجد بجوار اخر سور المدينة الجامعية ، وتم إخماد النيران قبل امتداداها لسكن الطلاب، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. لمعرفة لمبسات الحريق.

وبناءا علي توجيهات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة  أسوان قام الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاطمئنان على جميع الطلاب من الناحية الصحية الذين لم يصابوا بأى أضرار ، كما تم تفقد جميع ارجاء المدينة الجامعية وخاصة مخزن الأطعمة وعلى سبيل المثال كميات الأرز والمكرونة والمعلبات والتى تكفى لمدة شهرين قادمين ( وخاصة شهر رمضان ) .

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أنشطة جامعية

ووجه نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب تعليمات مشددة للمقاول لإزالة جميع المخلفات أولاً بأول دون تجميعها فى عدة أيام وذلك  لتجنب حدوث ذلك مستقبلًا ، كما أمر بسرعة الإنتهاء من أعمال تجديد دورات المياة والصيانة التى تتم بالدور الأول والأخرى بالدور الثانى فى خلال أسبوعين على الأكثر ، وتفقد كذلك دورات المياة الستة الأخرى بالمبنى ومدى نظافتهم وتشغيلهم حرصا علي راحة وسلامة الطلاب.

ونظم اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان معرضا للكتاب برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، تحت شعار "القراءة غذاء الروح"، وسط إقبال كبير في يومه الأول ليصل عدد زوار المعرض على ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة.

وافتتح الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، والوكلاء ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة أسوان حيث ضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات العلمية في مجالات التخصص، بجانب كتب متنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والإنسانية التي ترفع مستوى التفكير والعلوم الأدبية لدى الطلاب.

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