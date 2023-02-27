تنظمه مؤسسة أم حبيبة.. رئيس جامعة أسوان يشارك بالمؤتمر العربى للتطوير المهني

شارك اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في فعاليات المؤتمر العربي للتطوير المهني، الذي يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعي، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي تنظمه مؤسسة أم حبيبة بمشاركة العديد من المؤسسات العامة، ويأتي ذلك في إطار القمة العربية الأولي للتطوير المهني في مصر لأول مرة في العالم العربي.

وقال الدكتور أيمن عثمان إن مشاركة جامعة أسوان في المؤتمر تأتي تفعيلاً للشراكة بين الجامعة والمؤسسة، وأن هذه القمة العربية الأولي للتطوير المهني في الوطن العربي التي تعقد بحضور الهيئة القومية للتطوير المهني بالولايات المتحدة الأمريكية وشبكة التطوير المهني، ومنظمة التطوير المهني بالشرق الأقصي ومؤسسة قطر للتطوير المهني.

التطوير المهنى

المؤتمر العربى للتطوير المهنى بأسوان

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن الجامعة تولى إهتماماً كبيراً بالبرمجة وتطوير الشبكات لربط الخريجين بسوق العمل كما يوجد بالجامعة المركز الجامعي للتطوير المهني لتدريب الطلاب واقامة العديد من ورش العمل لتأهليهم لسوق العمل.

كانت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة قد أعلنت تفاصيل السيطرة على حريق محدود اندلع صباح اليوم بجوار سور المدينة الجامعية بنين في منطقة أبوالريش.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الحماية المدنية بأسوان، بالتعاون مع مشرفي المدينة سيطرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على حريق محدود شب بجوار سور المدينة الجامعية للبنين بجامعة أسوان، وتمت السيطرة على الموقف، واخماد الحريق قبل امتداده إلى المدينة.

أنشطة جامعية

المؤتمر العربى للتطوير المهنى بأسوان

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى فى كمية من الأخشاب خاصة بأعمال صيانة المدينة والتهمت النيران الخشب الخردة وورق الكراتين المتواجد بجوار اخر سور المدينة الجامعية، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لسكن الطلاب، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. لمعرفة لمبسات الحريق.

وبناءا على توجيهات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان قام الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاطمئنان على جميع الطلاب من الناحية الصحية الذين لم يصابوا بأى أضرار، كما تم تفقد جميع أرجاء المدينة الجامعية وخاصة مخزن الأطعمة والاطمئنان على وجود مواد غذائية تكفى لمدة شهرين قادمين ( وخاصة شهر رمضان ) .