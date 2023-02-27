الصين تعارض بشدة تحليق طائرات عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لتحليق طائرات عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني "شي يي" - بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية - إن الصين تعارض بشدة تحليق طائرة دورية أمريكية مضادة للغواصات من طراز (P-8A) فوق مضيق تايوان، موضحا أنه تم تضخيم الأمر علنا.

وأضاف شي أن قوات قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني واصلت مراقبة الطائرة وحافظت على يقظتها طوال مسار رحلتها، وكانت كل حركة تحت السيطرة.

وأشار المتحدث إلى أن القيادة ستبقى في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق من اليوم نقلا عن وزارة الدفاع التايوانية، بأن "طائرة عسكرية أمريكية حلقت فوق مضيق تايوان".

