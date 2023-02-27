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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وجه رسالة لجماهير الزمالك .. هل يعود كارتيرون إلى تدريب الأبيض؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

هل يعود كارتيرون إلى تدريب الزمالك؟ يتساءل كثير من مشجعي وجماهير الفارس الأبيض حول إمكانية عودة باتريس كارتيرون، إلى تدريب ابناء ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد رحيل كارتيرون عن تدريب نادي الاتفاق السعودي، وترحيبه بشدة بالعودة إلى الدوري المصري مرة أخرى.

رحيل كارتيرون عن نادي الاتفاق

وأعلن نادي الاتفاق السعودي، مؤخرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الاتفاق عبر تويتر، فسخ عقد كارتيرون، بالتراضي بين الطرفين، متمنين له التوفيق في مشواره القادم.

وترك كارتيرون، الاتفاق، في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ19 نقطة، وفارق 6 نقاط عن أقرب المراكز المؤدية إلى الهبوط نحو دوري الدرجة الأولى.

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هل يعود كارتيرون إلى الزمالك؟

لم يحدد المدرب الفرنسي واجهته المقبلة حتى الآن، إلا أنه رحب بالعودة إلى الدوري المصري مجددا، مؤكدا أن مصر بالنسبة له بلده الثاني.

وقال كارتيرون عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أرحب بالعودة إلى الدوري المصري بالطبع، لدي ذكريات رائعة في مصر، وكانت تجربتي من البداية في وادي دجلة مميزة، ثم الأهلي وكذلك الزمالك وحصلت على بطولات لا تُنسى».

وتحدث المدرب الفرنسي عن جماهير الزمالك، قائلا: «الجماهير في مصر دائما تساندني سواء جماهير الزمالك أو الجماهير المصرية بشكل عام».

ما حقيقة تدريب كارتيرون للزمالك؟

زادت التكهنات خلال الساعات القليلة الماضية، حول عودة كارتيرون مجددا إلى الزمالك خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، وربط بين احتماليه رحيل فيريرا وعودة المدير الفنى الأسبق للزمالك.

وأكدت مصادر داخل النادي انه حتى فى حاله رحيل البرتغالى، فلن يكون الفرنسي البديل.

بدوره كشف حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، حقيقة العروض المصرية المقدمه له، مؤكدا أنه يفاضل بين عدة عروض خليجية خلال الوقت الحالي، لاختيار الأنسب منها وتحديد وجهته القادمة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد عروض للمدرب الفرنسي من الدوري المصري، ولم يتم التواصل معه من قبل نادي الزمالك أو أي نادي آخر بالدوري.

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