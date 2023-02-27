رئيس الوطنية للصحافة: لا يمكن الاستغناء عن الجرائد الورقية في التثقيف والتوعية

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان عصر اليوم، لقاء مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

أكد “رضوان”، أن المهندس عبد الصادق الشوربجي لم يدخر جهدا للنهوض بالصحافة المصرية ومجهوداته واضحة خاصة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لنشر الوعي وتثقيف المواطن المصري.

وأشار إلى أهمية الدور الذى تقوم به الصحف الورقية، في التثقيف والتوعية، مشيرا إلى ضرورة استغلالها لتواصل دورها التثقيفي والتوعوي.

وأوضح المهندس عبد الصادق الشوربجى، أن الهيئة الوطنية للصحافة لديها أكثر من 18 هيئة تحت إشرافها، ومنذ أن تولى منصبه أن أهم أولوياته هو تثقيف وبناء الوعي للمواطنين.

وأشار إلى ان الصحافة الورقية لايمكن الاستغناء عنها، وسيتم تدشين في القريب العاجل Mobile Application لنشر الأخبار بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما يتم عقد دورات تدريبية للصحفيين والمحررين بالبوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية بالتنسيق والتعاون بين هذه الجهات من خلال الاساتذة والمتخصصين في مجال حقوق الانسان للتوعية بحقوق المواطن ولتسليط الضوء على المكتسبات المختلفة فيهذا الشأن بمقر الهيئة الوطنية للصحافة لتدريبهم على معالجة هذا الملف من زواياه المختلفة.