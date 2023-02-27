بعد تعديل اتفاقية أيرلندا الشمالية.. تصريحات قوية من رئيس الوزراء البريطاني لأوروبا

عقد رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصيغة نهائية لبروتوكويل آيرلندا الشمالية.

وخلال المؤتمر، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لقد حققنا اختراقا حاسما بشأن بروتوكل أيرلندا الشمالية"، لافتا إلى أنه تم التوصل لاتفاق بشكل سلس بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سوناك، أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيقضي على بيروقراطية نقل البضائع في جزيرة أيرلندا، كما سيفتح الاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية سيفتح فصلا جديدا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتفاق تمت من خلاله إزالة كل عقبات نقل البضائع التجارية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، لافتا إلى أنه تم تغيير النسخة الأصلية من البروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية.

وأكد سوناك، أنه تم تحقيق اختراقا حاسما وغيرنا بروتوكول آيرلندا الشمالية بما يحمي مكانها في المملكة المتحدة وسيادة شعبها، مشيرا إلى أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي حلفاء وأصدقاء وشركاء في التجارة.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني: "لقد قمنا بتعديل النص القانوني لبروتوكول إيرلندا الشمالية، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيحمي السيادة الايرلندية".

وأوضح أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمنع وضع حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، مضيفا: "لقد وجدنا طريقة مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء الخلاف بشأن إيرلندا الشمالية، بريطانيا فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".