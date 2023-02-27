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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا

صدى البلد

قام كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية  بالتطرق إلى فرص النمو المحلي والتصدير والتحديات، والمحفزات التي يحتاجها المصنعين في مصر.

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وعن تعميق زراعات القمح، قال خلال قمة الصناعات الغذائية اليوم إن ميزة زراعة القمح تكمن في تصنيع منتج كامل وتصديره، ومصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا بينما تستهلك 15 مليون طن، وهناك فرصة قوية جدًا للاستثمار، وطالب بضرورة الاهتمام بالمصنعين، واستثمار الدولة في المشاريع التي لا يستطيع القيام بها.

 

وأضاف أنه يلزم وجود لجان فعلية متخصصة في ملف إدارة المصانع معنية بالتعامل مع كل الجهات الحكومية من جهة والمصانع من جهة أخرى، بحيث تقوم باتخاذ إجراءات سريعة وطارئة بسرعة وبمرونة لكافة المصانع لتفادي مشكلة اغلاق المصانع وتسريح العمالة.

 

شملت توصيات الجلسة الثالثة ٣ اضلع رئيسية؛ الضلع الأول الزراعة والوصول بها من ٥٪؜ إلى ٥٠٪؜ من خلال التركيز على اللوجيستيات والمنتجات الهامة التي يجب وضع الاستثمارات بها، الضلع الثاني هو الصناعة وأهمية تحديد مشاكل المصنعين والمستثمرين والوقوف عليها وحلها، أما الضلع الثالث فهو التصدير والذي سيضم أسعار تنافسية وسوف نتمكن من التصدير حالة وجود الضلعين الأول والثاني وهما الزراعة والصناعة.

القمح الصناعة الزراعة التصدير استثمار غرفة صناعة الحبوب زراعة القمح مصر تستورد الصناعات الغذائية

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