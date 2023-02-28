النيابة الإدارية تتلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون من خريجي هذه الكليات

تتلقى اليوم النيابة الإدارية طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من امس وحتي 5 من شهر مارس المقبل.

ويتم ذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات ، على أن تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالي:-

إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.

إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

وأكدت النيابة الإدارية أنه يراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وحددت عددا من الشروط منها أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل ، ويجتاز الاختبارات الطبية والنفسية ، والمقابلة الشخصية ، وألا يزيد سنه عن 30 عاما وقت الإعلان .