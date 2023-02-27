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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

149 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق والتحفظ على سلع منتهية الصلاحية ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 18 إلى 24 من فبراير الجاري "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى متابعة معارض "أهلا رمضان" بعدد من قرى ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والتي تقام بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية وكافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

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فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 103 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 19 محضرا للتصرف في 202 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و3 محاضر للغلق والتوقف عن الأنتاج في أوقات العمل الرسمية، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبز " بديلاً عن السولار" من إجمالي 1276 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

فيما تم تحرير محضر لأحد المطاعم لحيازة واستخدام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد 26 كجم لحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 4محاضر لجزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم ضبط 75كجم لحوم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، ومحضرين لمنشآت تجارية لحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، بجانب تحرير 10محاضر لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وتحرر 22محضرًا  للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني حيال أحد التجار لقيامهم بتهريب جزء من حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز المنزلية إلى محافظة أخرى حيث تم بيع الغاز بالاسطوانات لعدد (300) أسطوانة بالسعر الرسمي وإيداع مبلغ البيع المبلغ بخزينة المحكمة على ذمة القضية وإعادة التحفظ على الأسطوانات فارغة لدى أحد المستودعات المرخص لها بالعمل في مجال البوتاجاز، بينما تم سحب 6 عينات غير غذائية وغير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة للفحص.

من جانبه شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

التموين مجلس الوزراء السلع التموينية بني سويف وزارة الصحة منتهية الصلاحية البترول

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