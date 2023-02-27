أهلي 2007 يتعادل مع إنبي في بطولة الجمهورية لكرة القدم

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الإثنين خارج ملعبه مع إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

افتتح مصطفى بهجت التسجيل للأهلي قبل أن يسجل إنبي هدف التعادل، لينتهي اللقاء بنتيجة ١ - ١.



وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد عاطف - إياد مدحت - زياد وائل - مازن هاني.

الوسط: عمر فتحي - أحمد الشيخ - محمد رأفت - حازم عاشور - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».



وشارك محمد السيد بدلًا من تاحا، وسيف أحمد بدلًا من حازم عاشور، وكريم عمرو بدلًا من محمد عاطف، ومحمد أشرف بدلًا من أحمد الشيخ.



بهذا التعادل رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٦١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٩ مباراة والتعادل في ٤ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيًّا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، مسجلًا ٥٤ هدفًا مقابل ٢٣ هدفًا في مرماه.