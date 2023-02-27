عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قول: "احنا زارنا النبي" للضيف ..الإفتاء توضح

النبي محمد صلى الله
النبي محمد صلى الله عليه وسلم

ما حكم قول: (احنا زارنا النبي) عليه السلام للضيف عند قدومه للزيارة؟،  سؤال بينته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. 

احنا زرنا النبي 

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، في على سؤال: ما حكم ما يقوله المصريون من كلمة: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم للضيف عند قدومه؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟، حيث إن بعض الناس قال لي: اتق الله في ألفاظك فهذه العبارات تخالف العقيدة، وهل تساوي زيارة أحد بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟

وأوضح: ما اعتاده المصريون من قولهم للزائر: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم هو من العادات المستحسنة، التي يقصدون بها حصول بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس الزيارة استبشارًا بقدوم الزائر؛ لما فيها من جبر خاطر الزائر وإدخال الفرح على قلبه، وإثارة لواعج الشوق وبعث الهمم الكوامن والعزائم السواكن إلى أشرف الخلائق، والاستزادة من اتصال الأمة بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم.

أحب الصلاة على النبي أكثر من الاستغفار فهل أكون آثمة؟.. الإفتاء تجيب

لماذا يفرح أصحاب النبي بالشتاء؟.. خطيب المسجد الحرام: 7 أسباب تجعله غنيمة

تشريف النبي في رحلتي الإسراء والمعراج

رحلة الإسراء والمعراج من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت اختصاصًا وتكريمًا وتسلية من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيانًا لشرفه ومكانته عند ربه، وقد أذن الله جل جلاله لهذه الرحلة أن تكون حتى يُطلع حبيبه صلى الله عليه وسلم على الآيات الكبرى كما ورد في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1].

والإسراء في اللغة: من سرى وأسرى لغتان، جاء بهما القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1]، وقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: 4]. "فنزل القرآن العزيز باللغتين. وقال أبو عبيد عن أصحابه: سريت بالليل وأسريت، فجاء باللغتين"اهـ والسُّرَى، كالهُدَى: سَيْرُ عامَّةِ اللَّيْلِ، و﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾: تأكيدٌ، أو معناهُ: سَيَّرَهُ. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (14/ 382، ط. دار صادر)، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (1/ 1294، ط. مؤسسة الرسالة).

والمقصود: هو الإسراء بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بالشام.

تعريف المعراج والمقصود منه

أما المعراج والمعرج: السلم والمصعد، من عرج عروجًا ومعرجًا: ارتقى، وفي التنزيل: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: 4]؛ أي: تصعد. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (2/ 321-322)، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (1/ 198).

والمقصود: هو عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المقدس الذي هو المسجد الأقصى إلى السماوات، إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام.

النبي احنا زارنا النبي دار الإفتاء الإسراء والمعراج تعريف المعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أوكرانيا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

موضوعات متعلقة

المقصود بـ العشر المنجيات .. أهميتها وفضلها ومتى تقال

هل تشرع المواساة بـ:"إن في الله عزاءً من كل مصيبة"..وكم عدد قابضي الأرواح؟

ما السر في طول الحديث عن المنافقين دون المتقين والكافرين بأول سورة البقرة؟

هل يجوز أداء التراويح في البيت.. وكم ركعة؟ الإفتاء توضح

رمضان عبد المعز: احذر أن تتعامل بسوء مع من مد يده بالتصالح.. فيديو

أمران سارع إليهما قبل ليلة النصف من شعبان .. رمضان عبدالمعز يوضحهما

هل يجوز للمرضعة صيام 15 يوما من رمضان وتقضي بعده؟.. الإفتاء تجيب

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 22 يوماً و7 ساعات

ترشيحاتنا

اعتراف أمريكي.. مساعدات واشنطن لـ أوكرانيا تثير تساؤلات الحزبين الديمقراطي والجمهوري

لو موظفة جديدة وعايزة عربية.. سيارة هاتشباك بـ 65 ألف جنيه فقط

أمورة ومتفوقة .. تعليق صادم من لميس الحديدي على ضحية التنمر رودينا

بعد الهزائم من باخموت.. طلب عاجل من الرئيس الأوكراني للدول الغربية

أسعار ومحطات مكاتب الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة

ذا بيست.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي بوصفة لذيذة

بعد فوزه بجائزة الطيب صالح|عادل سعد: الجوائز الأدبية سيئة السمعة والنقاد بـ«عافية».. حوار

بعد إصابة نجل محمد ثروت.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة ميلر

منى زكي ليست الوحيدة| نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023.. صور

فيديو

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

اكتشاف مذهل في غلاف الأرض.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ