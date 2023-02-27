الخدعة الكبرى.. حقيقة فبركة الحرب الأوكرانية بشكل كامل

أدت الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا إلى ارتفاع في المزاعم الكاذبة حول الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكتسبت بعض المنشورات ملايين المشاركات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

نشر عدد من حسابات الجناح اليميني في الولايات المتحدة مع عدد كبير من المتابعين سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها والتي أشارت إلى أن حرب أوكرانيا بأكملها قد تكون خدعة ارتكبتها وسائل الإعلام والحكومات الغربية.

من بين أولئك الذين نشروا الإشاعات الأكثر انتشارًا، بعض الذين تم تعليق حساباتهم سابقًا على تويتر وسمح لهم بالعودة إلى المنصة بعد ذلك، إيلون ماسك بعد استحواذه على المنصة والشركة المنشئة لها.

وتقول أحد الادعاءات الكاذبة التي اكتسبت زخمًا على تويتر وأماكن أخرى أن الحرب بأكملها تم تزويرها بطريقة ما.

كدليل على ذلك ، أشارت بعض الروايات اليمينية البارزة في الولايات المتحدة إلى الافتقار المفترض للقطات من الخطوط الأمامية على الارض.

واشتكى أحد المعلقين من "قلة لقطات الحرب" في منشور منتشر ، قائلا إنها "صفات احتيالية".

ادعى ناشط آخر على موقع تويتر يتابعه 1.4 مليون متابع أنه لم يكن هناك "لقطات" و "لا تحديثات مفصلة" للحرب.

ومع ذلك ، فإن الحرب في أوكرانيا موثقة جيدًا، فإلى جانب روايات شهود العيان، كانت هناك لقطات كثيرة من الخطوط الأمامية الأوكرانية قدمتها هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من الصحف العالمية، التي تؤكد أن الحرب حقيقية.