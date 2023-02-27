عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخدعة الكبرى.. حقيقة فبركة الحرب الأوكرانية بشكل كامل

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أدت الذكرى  السنوية الأولى للحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا إلى ارتفاع في المزاعم الكاذبة حول الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكتسبت بعض المنشورات ملايين المشاركات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

زلزال يضرب سواحل 3 دول بالمحيط الهادي.. تفاصيل

صحيفة أمريكية شهيرة تفضح إدارة أمريكا بسبب أفغانستان.. تفاصيل

نشر عدد من حسابات الجناح اليميني في الولايات المتحدة مع عدد كبير من المتابعين سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها والتي أشارت إلى أن حرب أوكرانيا بأكملها قد تكون خدعة ارتكبتها وسائل الإعلام والحكومات الغربية.

من بين أولئك الذين نشروا الإشاعات الأكثر انتشارًا، بعض الذين تم تعليق حساباتهم سابقًا على تويتر وسمح لهم بالعودة إلى المنصة بعد ذلك، إيلون ماسك بعد استحواذه على المنصة والشركة المنشئة لها.
وتقول أحد الادعاءات الكاذبة التي اكتسبت زخمًا على تويتر وأماكن أخرى أن الحرب بأكملها تم تزويرها بطريقة ما.

كدليل على ذلك ، أشارت بعض الروايات اليمينية البارزة في الولايات المتحدة إلى الافتقار المفترض للقطات من الخطوط الأمامية على الارض.

واشتكى أحد المعلقين من "قلة لقطات الحرب" في منشور منتشر ، قائلا إنها "صفات احتيالية".

ادعى ناشط آخر على موقع تويتر يتابعه 1.4 مليون متابع أنه لم يكن هناك "لقطات" و "لا تحديثات مفصلة" للحرب.

ومع ذلك ، فإن الحرب في أوكرانيا موثقة جيدًا، فإلى جانب روايات شهود العيان، كانت هناك لقطات كثيرة من الخطوط الأمامية الأوكرانية قدمتها هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من الصحف العالمية، التي تؤكد أن الحرب حقيقية.

 

 

 

 

أمريكا التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة تويتر صحف العالم صحيفة أمريكية العالم ماسك الصحف العالمية الحكومات وسائل التواصل الذكرى السنوية الأولي الحكومات الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

موضوعات متعلقة

زلزال يضرب سواحل 3 دول بالمحيط الهادي.. تفاصيل

المساعدة والدعم.. فوكس نيوز تكشف أهمية زيارة وزير الخارجية لتركيا وسوريا

تدريب أوكراني قرب أخطر مكان في العالم

استفزاز مباشر وواضح لروسيا.. كيف تكون هذه الدولة شرارة لحرب عالمية ثالثة؟

صحيفة أمريكية شهيرة تفضح إدارة أمريكا بسبب أفغانستان.. تفاصيل

اعتراف إسرائيلي نادر.. ما يفعله المستوطنون مع الفلسطينيين يرقى لجرائم حرب

لا ترقى للسعودية والإمارات.. أمريكا تتعهد بمساعدات ضخمة لليمن

خوف أوكراني من شن روسيا هجومًا كبيرًا على زابورويجيا

ترشيحاتنا

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : انتبه على صحتك

بعد التمديد له.. تفاصيل عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم

عاجل| سليمان وهدان: مجلس الزمالك لن يُسقط عضوية مرتضى منصور

بعد حصده الأفضل في العالم .. رقم خرافي لأسطول سيارات ميسي

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : ضغوط عمل

محمد صلاح يتراجع.. الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

خناقة على ضم محمد صلاح.. تفاصيل صراع عملاقي أوروبا من أجل الفرعون

نشرة المرأة والصحة.. أول رد من خطيب البلوجر سارة محمد بعد فقدانها البصر.. حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غريب

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي بوصفة لذيذة

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ