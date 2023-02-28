الاحتلال يقتحم منازل المواطنين بمخيم عقبة جبر بحثا عن منفذ هجوم أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من منازل المواطنين في مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا (شرق الضفة)، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية في المخيم إن قوات الاحتلال داهمت 5 منازل على الأقل في منطقة المرشحات إلى الغرب من المخيم، وفتشتها، وأخضعت ساكنيها، للاستجواب.



وأضافت أن جرافة عسكرية للاحتلال أغلقت طريق المرشحات الفرعية بسواتر ترابية، في الوقت الذي تحلق فيه طائرات دون طيار للاحتلال في سماء المخيم.



وأحكمت قوات الاحتلال في وقت سابق الليلة الماضية، إغلاقها لمداخل مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، والتدقيق في مركبات المواطنين.