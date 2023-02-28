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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع متوتر للغاية.. أوكرانيا: الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة في مسار الحرب

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أكد رئيس الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة في مسار الحرب.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تركز هجماتها في شرق خاركيف وباخموت وليمان، مشيرا إلى أن قواته أحبطت 60 هجوما خلال 24 ساعة.
 
وأوضح قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع حول بلدة باخموت المحاصرة "متوتر للغاية".

ونقل عن سيرسكي قوله على منصة الرسائل برقية مركز الإعلام العسكري الأوكراني إنه: "على الرغم من الخسائر الكبيرة، ألقى العدو في أكثر الوحدات الهجومية استعدادا لفاجنر، الذين يحاولون اختراق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة".

وفي سياق أخر، استبعدت أوكرانيا أن تنفذ الصين كلامها بشأن دعم روسيا بالسلاح، معتبرة أن الأمر يصب في باب التهديد للغرب أكثر منه أي شيء آخر.

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وتأكيدا على توجه الصين، كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف، في مقابلة بثّتها إذاعة "صوت أميركا" ، أنّه لا يرى "أيّ مؤشّر" على أنّ بكين تعتزم إمداد موسكو بأسلحة.

وعلق بودانوف على ماقاله مسؤولون أمريكيون من أن الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي بأسلحة لمساعدته في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


واعتبر بودانوف أن ذلك ليس صحيح، حيث قال بودانوف "أنا لا أشاطر هذا الرأي".

وتستمر الحرب بين الجانبين الأوكراني والروسي بعد مرور سنة كاملة على أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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