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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح ورشة العمل الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لجراحات المسالك البولية والتناسلية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 افتتح اليوم  الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية وعميد كلية التمريض بقنا ورشه العمل الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لجراحات المسالك البولية والتناسلية الذى سوف ينعقد بالغردقه مارس المقبل.

 
حضر الافتتاح  الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور اشرف الهواري وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور ايهاب رفعت أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنيا وعضو الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية والتناسلية..  

ألقى الكلمة الافتتاحية  الدكتور عمر الصغير استاذ م جراحة المسالك البولية بقنا  والذى أعرب عن شكر القسم للدعم الملموس من قبل ادارة الجامعة والكلية لقسم المسالك البولية واعرب عن كامل شكر وتقدير القسم لكل الساده الحضور..  ثم قام الاستاذ الدكتور جمال عبد الحميد الصغير بتقديم درع القسم تكريما لكلا من  الأستاذ الدكتور إيهاب رفعت أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة المنيا والاستاذ الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعيه.. 

ثم بدأت الجزء العملى من الورشه وذالك باجراء تفتيت حصوه بالكلى لمريضه اربعينيه تعانى انتباذ بالكلى وذالك عن طريق منظار الحالب والكلى المرن.. 
ثم تم اجراء تفتيت واستخراج حصوات متعدده لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات وذالك عن طريق منظار الكلى الجراحى للاطفال.. حيث تعد تلك التقنيات من احدث التقنيات المتبعه عالميا فى علاج حصوات الكلى.

وزارة الصحة حصوات الكلى كلية التمريض وكيل وزارة الصحة كلية الطب البشري

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