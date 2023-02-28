اختبارات تجريبية لمحو أمية المواطنين في مدينة رأس غارب

كلف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة رأس غارب، بمتابعة الاختبارات التجريبية لمحو أمية المواطنين الراغبين فى محو أميتهم واعطائهم الفرصة لمزيد من التعلم وإجادتهم للقراءة والكتابة، بالتنسيق مع مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالمدينة.

إجراء اختبارات تجريبية لـ18 مواطنا

وجرى اليوم ، إجراء اختبارات تجريبية لـ18 مواطنا، والتأكد من اجادتهم للقراءة والكتابة، وهم من تم حصرهم من خلال إدارة محو الأمية بالوحدة المحلية عن طريق متابعة المترددين على القوافل الطبية بالمدينة وقرية الزعفرانة.

فى سياق اخر شهد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سلوى شاذلي منسق المبادرات، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، انطلاق مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»، بمستشفى الشلاتين المركزي.

وأكد العربي، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج ، لإجراء الفحص الطبي لهم واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.