تحرير 51 محضرا في حملات تفتيشية على الأسواق بالغربية

على مدار ثلاث أيام قامت اللجنة الرقابية على الأسواق بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار والمواد الغذائية بحي أول المحلة الكبرى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 42 محضر تنوعت بين مخالفات تموين ، صحة ، طب بيطري ومخالفات محررة من قبل هيئة سلامة الغذاء ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين ، وذلك تحت إشراف المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة قطور تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس المدينة، وعضوية مسئولي مديريات الصحة، التموين والبيطري وهيئة سلامة الغذاء وبالاشتراك مع اللجنة الرئيسية بالمحافظة بالمرور على المنافذ ومحال بيع السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر نقص اشتراطات صحية وعدد 4 محاضرعدم وجود شهادة صحية.

وفي ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية المديرية، بتنفيذ حملات لإحكام الرقابة البيطري على الأسواق، أسفرت عن ضبط 284 كجم من اللحوم ومصنعات اللحوم والأسماك.

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