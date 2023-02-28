لقطات جوية صادمة.. نهر الفرات يلفظ أنفاسه الأخيرة|شاهد

استعرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد مشاهد جديدة صادمة لنهر الفرات، والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث بات قاع البحر ظاهرًا والمشي فيه صار ممكنًا.



ويوجد النهر في جنوب العراق، و طاله شبه الجفاف وانخفض منسوب مياهه بشكل قياسي، واصطفت القوارب على جوانبه والصيادون يشتكون من نفوق أسماكه.



فيما قال صياد عراقي: “ الناس اللي بتيجي للفرات تشعر بالذعر لأن هذا الانخفاض الذي حدث في المياه غير مسبوق وبدأت جزر تظهر داخل حوض الفرات”.



الفرات يلفظ أنفاسه الأخيرة



وحال نهر الفرات كحال معظم أنهار وبحيرات العراق انخفض منسوب المياه فيها وجف بعضها نهائيًا، وخبراء ارجعوا هذه الكارثة إلى التغير المناخي وقلة الأمطار، إضافة إلى بناء السدود في تركيا وإيران والتي حدت من تدفق المياه النابعة من أراضيها نحو العراق.







