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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة تعلن بدء تشغيل 100 عربة «تروسيكل» لجمع القمامة من الحواري والأزقة

صدى البلد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اصطفاف متكامل لكافة أنشطة ومعدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة (الشئون الفنية، الإنارة ، النظافة والتجميل، الإنقاذ المركزى) ومن بينها عدد كبير من المعدات التي تم مد الهيئة بها أو إصلاحها ورفع كفاءتها داخل ورش الهيئة بأيدى العمال والمهندسين العاملين بها وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها محافظة القاهرة لاستغلال كافة الموارد والإمكانيات البشرية المتواجدة بها لترشيد الاستهلاك والاعتماد على الموارد الذاتية. 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدتها على القيام بواجباتها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن التطوير الجاري حاليا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة وهو ما لاقى استحسان المواطنين،  مشيرا إلى أن المحور الأساسي في تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة .

وأكد محافظ القاهرة أن الجهد المبذول من العاملين بهيئة النظافة أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفا  أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة. 

وثمن محافظ القاهرة دور الهيئة ورئيسها والعاملين فيها لما حققوه من عمل متميز أدى لتوفير مبالغ كبيرة كان يتم دفعها عند الإصلاح خارج الهيئة . 


وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن أسطول هيئة النظافة جاهز على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين . 


وأضاف رئيس الهيئة أنه في إطار الأعمال التي تقوم بها الهيئة لتعظيم مواردها المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تم اصلاح أكثر من ١٠ معدات كبيرة كانت مخردة فى مخازن الهيئة وإعادتها للعمل كمرحلة أولى ضمن عملية رفع كفاءة وعمل العمرات الجسيمة وتحسين المظهر الخارجي للسيارات بأيدي مهندسي وفنيي الورش بالهيئة دون اللجوء الى الإصلاح الخارجي حيث شملت الإصلاحات عمل عمرة للموتور وأعمال اللحام والسمكرة والدوكو مؤكدُا أن الهيئة أصبحت قادرة على إصلاح جميع أعطال المعدات داخلها وصناعة صناديق جمع القمامة الحديدية بدلًا من شرائها مما يحقق وفورات مالية كبيرة .


وأضاف اللواء إيهاب الشرشابى أن الهيئة تمتلك أسطول كبير من المعدات خاصة سيارت وماكينات الشفط والحاويات المجهزة لرفع الصناديق والقلابات والمكانس الميكانيكية والحفارات واللوادر والجرارات وأبراج الانارة بما يساعدها فى أداء كافة المهام التى تكلف بها بدقة وكفاءة .

وأعلن رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة عن بدء تشغيل ١٠٠ عربة صغيرة (تروسيكل) للدخول للأماكن الضيقة لاجراء عمليات جمع القمامة خاصة بالحوارى والازقة .


وأشارت م. رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية إلى أن الهيئة تمتلك عدد كبير من المعدات تخضع جميعها للصيانة الدورية ورفع الكفاءة للحفاظ عليها من بينها ١٨٤ حاوية، و٨١  قلاب ٢ طن ، و٣٠٠  قلاب ٤طن، و١٠٠ قلاب ٢٠ طن ، و١٣ تريلا، وعدد كبير من المعدات المتنوعة الأخرى مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تتم بتكلفة بسيطة أو من خلال قطع الغيار المتوافرة بالمخازن 


رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

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القاهرة محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة النظافة تروسيكل

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