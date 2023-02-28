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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

الإذاعي شحاتة العرابي
الإذاعي شحاتة العرابي

قررت إذاعة القرآن الكريم ، التمديد لـ الإذاعي شحاتة العرابي ، والذي بلغ سن التقاعد مؤخرا بعد مسيرة عطاء بلغت الـ 35 عاماً ، ليتضامن إثرها آلاف المحبين من المصريين والوطن العربي، مطالبين بالتمديد لـ الصوت الإذاعي الأشهر .

بعد التمديد له.. تفاصيل عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم

 

قطوف من حدائق الإيمان


ونشرت إذاعة القرآن الكريم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبراً مفاده:" لقد استجاب رب العالمين لدعوات الملايين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لن تستغنى عن الإذاعي شحاتة العرابى، معلنة تمديد عمل الإذاعي الشهير شحاتة العرابي".

ولمتابعة المزيد حول أخبار الإذاعي شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم .. تابع الفيديو جراف التالي:

اذاعة القران الكريم الإذاعي شحاتة العرابي سن التقاعد 35 عاما الصوت الإذاعي الأشهر

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