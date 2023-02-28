35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

قررت إذاعة القرآن الكريم ، التمديد لـ الإذاعي شحاتة العرابي ، والذي بلغ سن التقاعد مؤخرا بعد مسيرة عطاء بلغت الـ 35 عاماً ، ليتضامن إثرها آلاف المحبين من المصريين والوطن العربي، مطالبين بالتمديد لـ الصوت الإذاعي الأشهر .

قطوف من حدائق الإيمان



ونشرت إذاعة القرآن الكريم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبراً مفاده:" لقد استجاب رب العالمين لدعوات الملايين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لن تستغنى عن الإذاعي شحاتة العرابى، معلنة تمديد عمل الإذاعي الشهير شحاتة العرابي".

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