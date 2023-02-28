عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاصوليا الخضراء كلمة السر| تفاصيل ضبط أكبر شحنة كبتاجون بدولة خليجية

صدى البلد

ألقت شرطة أبوظبي بالإمارات، الثلاثاء، القبض على شخص هرب 4.5 ملايين قرص من مخدر "الكبتاغون"، حيث كان يستعد لتهريبها لدولة أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، طاهر غريب الظاهري، فإن المشتبه به كان يحاول إدخال كميات كبيرة من أقراص "الكبتاغون" تمهيدا لتهريبها لدولة أخرى وصفها بـ "الشقيقة".

وأوضح الظاهري أن "فريق مكافحة المخدرات رصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية".

وأردف: "باتباع كافة الإجراءات القانونية قام الفريق بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها".

وقال إن عناصر المكافحة أسفرت عن "إفشال مخطط المتهم وضبط ما يقارب 4.5 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للاتجار والترويج لها".

1.2 مليون حبة كبتاجون.. فض أحراز كميات من المخدرات في الكويت| صور

بعد انخفاض العمالة| الكويت تعاني أزمة نظافة بالشوارع.. شاهد ماذا يحدث

شرطة أبوظبي الامارات مخدر الكبتاغون وكالة أنباء الإمارات وام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

ترشيحاتنا

تغذية ماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم.. صرف معاش مارس لكل المستحقين غدا

علاء أبوالقاسم: حققت نتيجة أفضل من العام الماضي بكأس العالم لسلاح الشيش

جرائم الختان| النيابة الإدارية تهيب بالأهالي حماية أطفال مصر وبناتها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الفاصوليا الخضراء كلمة السر| تفاصيل ضبط أكبر شحنة كبتاجون بدولة خليجية

البترول بتفكرك.. غدا بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونياً لشهر مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

احتفلا بعيد زواجهما الرابع وماتا| حادثة مروعة تقتل أسرة على طريق الإسماعيلية

أندر أنواع التوائم.. أم تثير الجدل بولادتها الثانية بعد أشهر من الأولى

فيديو

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة.. ماذا يحدث في حالة الطقس اليوم ؟

مريض بالمازوخية.. طارق الشناوي يفتح النار على سعد لمجرد بعد حبسه

فقدت بصرها .. من هى البلوجر سارة محمد التي أثارت اهتمام رواد السوشيال ميديا/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ