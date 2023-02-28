الفاصوليا الخضراء كلمة السر| تفاصيل ضبط أكبر شحنة كبتاجون بدولة خليجية

ألقت شرطة أبوظبي بالإمارات، الثلاثاء، القبض على شخص هرب 4.5 ملايين قرص من مخدر "الكبتاغون"، حيث كان يستعد لتهريبها لدولة أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، طاهر غريب الظاهري، فإن المشتبه به كان يحاول إدخال كميات كبيرة من أقراص "الكبتاغون" تمهيدا لتهريبها لدولة أخرى وصفها بـ "الشقيقة".

وأوضح الظاهري أن "فريق مكافحة المخدرات رصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية".

وأردف: "باتباع كافة الإجراءات القانونية قام الفريق بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها".

وقال إن عناصر المكافحة أسفرت عن "إفشال مخطط المتهم وضبط ما يقارب 4.5 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للاتجار والترويج لها".